Kasganj News: खास संयोग के साथ मनेगा दशहरा, रवि और राजयोग बढ़ाएंगे पर्व का महत्व

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ज्योतिषाचार्य भरत राम गौड़ ने बताया कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण और मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। रवि योग शुभ कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है, जबकि लक्ष्मीनारायण और हंस राजयोग समृद्धि व शुभ फल प्रदान करते हैं।पंचांग के मुताबिक, दशमी तिथि 20 अक्तूबर को दोपहर 12:51 बजे शुरू होकर 21 अक्तूबर को दोपहर 2:11 बजे समाप्त होगी। इस पर 20 अक्तूबर को दोपहर 1:59 से 2:45 बजे तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस दौरान मां अपराजिता, शमी वृक्ष और शस्त्रों का पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। परंपरा के अनुसार, इस दिन लोग वाहन, औजार, मशीनों के साथ व्यापारी अपने बही-खातों की पूजा कर कारोबार में उन्नति की कामना करते हैं।20 अक्तूबर को सूर्यास्त शाम 5:47 बजे होगा। इसके ठीक बाद परंपरा के अनुसार रावण दहन किया जाएगा, हालांकि स्थानीय आयोजनों के आधार पर इसका समय भिन्न हो सकता है। इस दिन नए कार्यों की शुरुआत करना भी बेहद शुभ फलदायी होता है।