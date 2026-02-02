Kasganj News: चौथे दिन गूंजे माता के जयकारे, देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

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शहर के प्रसिद्ध मां चामुंडा मंदिर में सुबह से ही उत्सवी माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता के चरणों में शीश नवाया। वहीं, शहर के काली मंदिर में नौ दिवसीय विशाल हवन का आयोजन किया गया है।महंत रमाकांतपुरी की देखरेख में सुबह-शाम श्रद्धालु हवन कुंड में आहुतियां दे रहे हैं। इस दौरान पुरानी परंपरा के अनुसार मां काली की तलवार से पेठे की बलि भी दी गई। शाम को होने वाली महाआरती में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।उधर, अमांपुर, सोरोंजी, गंजडुंडवारा, पटियाली, मोहनपुरा और ढोलना समेत विभिन्न कस्बों के देवी मंदिरों में भी सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों का आना-जाना जारी रहा। गूंजते घंटा-घड़ियालों और माता रानी के जयकारों से पूरा जिला भक्तिमय नजर आया।