Kasganj News: बहनों के स्नेह की डोर से सजीं भाइयों की कलाइयां
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:11 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:11 PM IST
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कासगंज। जिले में रक्षाबंधन का पर्व पारंपरिक उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों में त्योहार की विशेष चहल-पहल रही। बहनों ने पूरे विधि-विधान से भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारी और कलाई पर राखी बांधी। बदले में भाइयों ने मनपसंद उपहार देकर जीवनभर रक्षा का संकल्प लिया।
त्योहार को लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक में खासा उत्साह देखा गया। स्नान-ध्यान के बाद नागपंचमी पर बोई गई भुजरियों का विधि-विधान से पूजन कर रक्षा सूत्र अर्पित किए गए। घरों में बने पारंपरिक पकवानों और मिठाइयों की महक से माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया।
राखी बंधवाने के बाद बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा कर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की। दिनभर रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहा।
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त्योहार को लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक में खासा उत्साह देखा गया। स्नान-ध्यान के बाद नागपंचमी पर बोई गई भुजरियों का विधि-विधान से पूजन कर रक्षा सूत्र अर्पित किए गए। घरों में बने पारंपरिक पकवानों और मिठाइयों की महक से माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया।
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राखी बंधवाने के बाद बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा कर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की। दिनभर रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहा।
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