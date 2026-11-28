Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:35 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:35 PM IST
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खेलकूद प्रतियोगिताएं
- सुबह 09 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिले के परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
कैंप
- सुबह 10 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप आयोजित किया जाएगा।
आरोग्य मेला
- सुबह 10 बजे बिड़ला अस्पताल में आरोग्य मेला आयोजित किया जाएगा।
अभिषेक पूजा
- सुबह 11 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर में अभिषेक पूजा आयोजित की जाएगी।
विज्ञापन
- सुबह 09 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिले के परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
कैंप
- सुबह 10 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप आयोजित किया जाएगा।
आरोग्य मेला
- सुबह 10 बजे बिड़ला अस्पताल में आरोग्य मेला आयोजित किया जाएगा।
अभिषेक पूजा
- सुबह 11 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर में अभिषेक पूजा आयोजित की जाएगी।