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नदरई गेट बाजार में जिला सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल की ज्वेलरी की दुकान है। उनकी दुकान से बृहस्पतिवार को एक महिला ग्राहक ने सोने की नथ, नथ की लर और सोने की चेन खरीदी थी। खरीदे गए जेवर पर्स में काउंटर पर रखे हुए थे।इसी दौरान एक दंपती दुकान पर पहुंच गए। उसने चार हजार रुपये देकर एक पेंडेंट खरीदा। फिर दुकान से जाते समय दंपती ने महिला ग्राहक का काउंटर पर रखा जेवर से भरा पर्स भी उठा लिया था। दुकान से पर्स गायब होने पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई तो उसमें दंपती पर्स उठाते नजर आए थे। कारोबारी ने संदिग्ध दंपती की फोटो सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों से उनके बारे में जानकारी देने की अपील की थी।सराफ अखिलेश अग्रवाल ने बताया कि फोटो वायरल होने के बाद दंपती शनिवार की शाम करीब पांच बजे अचानक दुकान पर पहुंच गए। अनजाने में दूसरा पर्स जेब में रख लेने की बात कही। फिर जेवर सहित पर्स लौटा दिया। दंपती के गलती स्वीकारते हुए पर्स लौटाने पर उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की।