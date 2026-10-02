Kasganj News: लोहे की रॉड और तमंचे की बट से मारपीट, प्राथमिकी दर्ज
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:23 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:23 PM IST
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कासगंज। बिलराम रोड स्थित एक होटल पर शराब के नशे में धुत लोगों ने तीन दोस्तों पर लाठी-डंडों और हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। लोहे की रॉड और तमंचे की बट से मारपीट कर तीनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक नामजद समेत तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
मोहल्ला दुर्गा कॉलोनी निवासी नवीन माहेश्वरी पुत्र राजीव माहेश्वरी ने थाने में शिकायत की। बताया कि वह अपने साथी गोपाल मौर्य और आकाश मौर्य के साथ 30 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे बिलराम रोड स्थित माहेश्वरी भोजनालय पर खाना खाने गए थे।
उसी दौरान आरोपी सूरज गोला उर्फ सोनू निवासी पाल नगर अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा और शराब के नशे में अकारण बदतमीजी व गाली-गलौज करने लगा।विरोध करने पर भोजनालय से लोहे की रॉड उठाई और सूरज ने तमंचा निकालकर उसके बट से गोपाल के सिर पर वार कर दिया।
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हमले में वह लहूलुहान हो गया। इसके अलावा, सूरज के एक साथी ने लोहे की रॉड से आकाश की बेरहमी से पिटाई की जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने आए अन्य युवक को भी पीटा। मौके पर लोगों की भीड़ जुटने पर तीनों भाग गए।
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वर्जन
तहरीर के आधार पर आरोपी सूरज गोला उर्फ सोनू और 2-3 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। -आंचल चौहान, सीओ सदर
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मोहल्ला दुर्गा कॉलोनी निवासी नवीन माहेश्वरी पुत्र राजीव माहेश्वरी ने थाने में शिकायत की। बताया कि वह अपने साथी गोपाल मौर्य और आकाश मौर्य के साथ 30 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे बिलराम रोड स्थित माहेश्वरी भोजनालय पर खाना खाने गए थे।
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उसी दौरान आरोपी सूरज गोला उर्फ सोनू निवासी पाल नगर अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा और शराब के नशे में अकारण बदतमीजी व गाली-गलौज करने लगा।विरोध करने पर भोजनालय से लोहे की रॉड उठाई और सूरज ने तमंचा निकालकर उसके बट से गोपाल के सिर पर वार कर दिया।
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हमले में वह लहूलुहान हो गया। इसके अलावा, सूरज के एक साथी ने लोहे की रॉड से आकाश की बेरहमी से पिटाई की जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने आए अन्य युवक को भी पीटा। मौके पर लोगों की भीड़ जुटने पर तीनों भाग गए।
वर्जन
तहरीर के आधार पर आरोपी सूरज गोला उर्फ सोनू और 2-3 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। -आंचल चौहान, सीओ सदर