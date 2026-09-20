Kasganj News: चांड़ी क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण को मिली स्वीकृति

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आवास विकास क्रॉसिंग पर भी ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। दोनों परियोजनाओं का निर्माण पूरा होने पर शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। अमांपुर रोड स्थित चांड़ी क्रॉसिंग और आवास विकास क्रॉसिंग पर प्रतिदिन काफी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है।ट्रेन के आने पर इन क्रॉसिंग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इससे लोगों को परेशानी होती है। मंडी परिसर में उपज लेकर जाने वाले किसानों को क्रॉसिंग बंद होने पर दिक्कतें उठानी पड़ती है।चांड़ी क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनने से अमांपुर रोड की ओर जाने वाले वाहनों को फाटक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह आवास विकास क्रॉसिंग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज को मंजूरी मिलने और निर्माण पूरा होने पर इस मार्ग पर भी यातायात निर्बाध हो सकेगा।सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि दोनों स्थानों पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए लोगों ने मांग की थी। आवास विकास क्रॉसिंग के लिए भी प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद यहां भी क्रॉसिंग पर निर्माण की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।कासगंज। ओवरब्रिज निर्माण से पहले स्थल का तकनीकी सर्वेक्षण, डिजाइन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। चांड़ी क्रॉसिंग की स्वीकृत परियोजना में इन प्रक्रियाओं के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। वन विभाग की ओर से पेड़ काटने के लिए 180 पेड़ों को चिह्नित किया गया है। अमांपुर रोड निवासी देवेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों स्थानों पर ओवरब्रिज बनने से लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। संवादचांडी क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की शासन से मंजूरी मिल गई है। निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। -दीपक गुप्ता, एसडीओ, सेतु निगम अलीगढ़ मंडल