फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   An opportunity to improve before the exam; portal opened for correcting errors.

Kasganj News: परीक्षा से पहले सुधरने का माैका, गलतियां सुधारने के लिए खुला पोर्टल

Tue, 03 Nov 2026 11:46 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ अपने शैक्षिक अभिलेखों की जांच करना बेहद जरूरी है। अंकपत्र या प्रमाणपत्र में नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि या फोटो की गलती भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकती है।
विज्ञापन

इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षार्थियों को विवरण सुधारने का विशेष अवसर दिया है जिसके तहत ऑनलाइन संशोधन की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2026 तय की गई है।
विज्ञापन

परिषद के निर्देशों के अनुसार, छात्र, माता-पिता के नाम की वर्तनी, वर्ग, जेंडर, जाति, माध्यम, फोटो और कक्षा 11 के पंजीकरण में हाईस्कूल की त्रुटियों में ऑनलाइन सुधार प्रधानाचार्य के लॉगइन से होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, जन्मतिथि, पूरे नाम में बदलाव या संस्थागत विवरण संशोधन के लिए अलग प्रक्रिया है जिसके तहत जरूरी प्रमाणपत्रों और शपथपत्र के साथ 16 नवंबर तक आवेदन करना होगा।

---------------
वर्जन
विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के विवरणों की जांच कर समय सीमा में संशोधन कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। विशेष प्रकरणों में जिला विद्यालय निरीक्षकों को जांच के उपरांत संस्तुति सहित आख्या 21 नवंबर तक क्षेत्रीय कार्यालय भेजनी होगी।
- रजनेश कुमार, डीआईओएस
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed