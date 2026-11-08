Kasganj News: ढोलना में किशोर की मौत के बाद चला सफाई अभियान

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ढोलना निवासी आनंद (12) की 4 नवंबर को बुखार से मौत हो गई थी। बालक की मौत के बाद गांव में साफ-सफाई को लेकर पंचायत स्तर पर कार्रवाई की गई। सफाई कर्मियों की टीम ने गांव की नालियों में जमा गंदगी को साफ कराया और सार्वजनिक स्थानों पर फैले कूड़े को हटवाया। इसके बाद गांव के विभिन्न हिस्सों में फॉगिंग कराई गई, ताकि मच्छरों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके और संक्रमण फैलने की आशंका को कम किया जा सके। ग्रामीणों से भी अपने घरों और आसपास साफ-सफाई रखने की अपील की गई। पंचायत प्रशासक और सचिव ने लोगों को जलभराव न होने देने और घरों के आसपास पानी जमा न रहने देने के प्रति जागरूक किया।गांव में सफाई कर्मियों द्वारा नालियों की सफाई और कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है। बुखार या अन्य बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतें और समय पर चिकित्सक से परामर्श लें। - सुरजीत सिंह, पंचायत सचिव ढोलना