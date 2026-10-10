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Kasganj News: थालियों की गूंज के बीच गूंजा इस्तीफे का नारा

Sat, 10 Oct 2026 11:47 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Sat, 10 Oct 2026 11:47 PM IST
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Amidst the clanging of plates, the call for resignation rang out.
फोटो 70कासगंज में देर शाम प्रदर्शन करते एनएसयूआई पदा​धिकारी व कार्यकर्ता । संवाद
कासगंज। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज पांडेय के निर्देशन में राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष दीपक धनगर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शनिवार देर शाम थालियां बजाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगाते हुए अपना विरोध जताया। प्रभुपार्क क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई।प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने थालियां बजाकर अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की आवाज को महत्व दिया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, जिस पर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को दोहराते हुए विरोध जारी रखा। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई और विपक्ष के अधिकारों तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराया।इस दौरान प्रदेश महासचिव अमित यादव, मुनेंद्र पाल सिंह, प्रतिभा सिंह, प्रवीण राजपूत, दीप कुमार पांडे, मोहित पंडित, निहाल वाल्मीकि, अवनीत राजपूत, निखिल, अनीश यादव, विवेक धनगर, सौरभ, नरेंद्र धनगर, रोहित बघेल, नीरज, प्रिंस पाल, प्रशांत ठाकुर, महक कश्यप, मानसी ठाकुर आदि मौजूद रहे।
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