Kasganj News: अभाविप ने शेरवानी इंटर कॉलेज के गेट पर किया प्रदर्शन, नारेबाजी

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परिषद के जिला विस्तारक ध्रुव गंगवार का आरोप है कि विद्यालय में विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायतें निरंतर आ रही हैं। आरोप है कि कॉलेज शिक्षकों से कोचिंग लेने के लिए विद्यार्थियों पर दबाव बनाया जा रहा है। परिषद ने फीस व्यवस्था की जांच कराने तथा विद्यार्थियों और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न डालने की मांग की।विद्यार्थियों ने कुछ कक्षाओं में पंखों की पर्याप्त व्यवस्था न होने, बिजली जाने की स्थिति में विद्यालय में जेनरेटर उपलब्ध होने के बावजूद उपयोग नहीं किए जाने की शिकायत की। टीसी और फॉर्म के नाम पर अधिक शुल्क लिए जाने का आरोप भी लगाया गया। नायब तहसीलदार को ज्ञापन देने वालों में अभाविप जिला विस्तारक ध्रुव गंगवार, विभाग संयोजक यश मिश्रा, जिला संयोजक हिमांशु लोधी, दिवांशु, ललित, ललित राजपूत, उत्कर्ष पाराशर, अमन साहू, माधव, कपिल, सचिन, अरुण, नितिन, सुमित सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।सभी आरोप निराधार हैं। विद्यालय में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और अनुशासन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सुबह कुछ अराजक तत्व विद्यालय में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते विद्यालय का गेट बंद कराया गया। उन्होंने कहा कि कुछ विद्यार्थी विद्यालय से बाहर चले जाते हैं। इसलिए अब निगरानी और अनुशासन को सख्त किया गया है। - रामबरन सिंह, प्रधानाचार्य