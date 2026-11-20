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देर रात करीब 3 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी थी और शुक्रवार सुबह परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, जिला अस्पताल की ओपीडी में भी मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी।एक दिन में कुल 1046 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। इनमें 200 मरीज बुखार और 145 मरीज सांस संबंधी समस्या से पीड़ित थे, जबकि अन्य मरीजों ने भी अलग-अलग बीमारियों का इलाज कराया।सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना ने बताया कि उमर को मृतक अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उन्होंने कहा कि सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न या अचानक सांस फूलने जैसी शिकायतों को हल्के में न लें। ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए।