फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Worship of Skandamata fills an empty lap.

Kanpur News: स्कंदमाता की उपासना से भरती है खाली गोद

Thu, 15 Oct 2026 02:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Worship of Skandamata fills an empty lap.
कानपुर। नवरात्र के पांचवें दिन मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंदमाता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि स्कंदमाता की उपासना से संतान की प्राप्ति होती है। सीएसजेएमयू के दीनदयाल शोध केंद्र के आचार्य संगम बाजपेई ने बताया कि मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती, स्कंद पुराण और शिवपुराण में देवी की कथा का उल्लेख है।
विज्ञापन


आचार्य बाजपेई के अनुसार, शास्त्रों में नवरात्र के पांचवें दिन की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन साधक का मन बाहरी क्रियाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। वह पद्मासना स्कंदमाता के स्वरूप में तल्लीन रहता है।
विज्ञापन


स्कंदमातृस्वरूपिणी देवी की चार भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद विराजमान हैं, जबकि निचली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं ओर की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है और निचली भुजा में भी कमल पुष्प सुशोभित है। देवी कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed