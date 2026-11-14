Kanpur News: पीएम से महिला किसानों से साझा की सफलता की कहानियां

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अयोध्या की ड्रोन दीदी शबीना खातून और आगरा की रेखा देवी दोनों ड्रोन तकनीक के जरिये आधुनिक कृषि को बढ़ावा दे रही हैं। अंबेडकरनगर की कांति देवी प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में काम कर रही हैं। महोबा की मयंकिता चौरसिया ने पारंपरिक देशावरी पान की खेती को नए व्यावसायिक अवसरों से जोड़ते हुए इससे कई मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार किए हैं। बुलंदशहर की कृष्णा यादव ने अचार बनाने का व्यवसाय शुरू कर अपना ब्रांड स्थापित किया है।इन किसानों ने खेती में किए जा रहे प्रयोगों, अपने उद्यम और अब तक के सफर के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। आईसीएआर-अटारी, कानपुर के निदेशक डॉ. राघवेंद्र सिंह ने कहा कि इस संवाद से दूसरी महिला किसानों और कृषि उद्यमियों को भी नए प्रयोग करने की प्रेरणा मिलेगी।