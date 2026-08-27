Kanpur News: कालपी पुल से यमुना में कूदी महिला, मौत

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फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के मेधनपुर गांव निवासी अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी प्रिया सिंह (47) का काफी समय से झांसी में वैद्य से इलाज चल रहा था। वह मानसिक परेशानी से जूझ रही थीं। बुधवार सुबह वह पत्नी को कार से लेकर झांसी दवा लेने जा रहे थे। कालपी यमुना पुल पर हल्की बारिश के बीच प्रिया ने कार रुकवाई। वह सड़क किनारे की रेलिंग पार कर नदी की ओर चली गईं। जब तक वह कुछ समझ पाते और आवाज लगाकर रोकने का प्रयास किया तब तक प्रिया ने नदी में छलांग लगा दी।आसपास मौजूद नाविकों नाविकों ने पुलिस को जानकारी दी। महिला के नदी में कूदने की जानकारी पर भोगनीपुर पुलिस और फायर कर्मी मौके पर पहुंचे। गोताखोरों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद महिला को नदी से बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे पुखरायां सीएचसी पहुंचाया गया। जहां डॉ. राजवीर सिंह ने प्रिया को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रिश्तेदार और परिजन अस्पताल पहुंचे। अपराध निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पति के अनुसार महिला नदी में कुछ सामग्री विसर्जित करने के लिए कार से उतरी थीं। वह नदी में कैसे गईं, इसकी जांच की जा रही है।पत्नी के यमुना में गिरने से बेसुध हुए अनिरुद्धआंखों के सामने पत्नी प्रिया के कालपी पुल से यमुना नदी में गिरकर मौत होने से पति अनिरुद्ध बेसुध हो गए। अनहोनी की जानकारी पर बेटा अभय, बेटी रिया, स्नो व परिजन रोने लगे। पोस्टमार्टम हाउस आए प्रिया के भतीजे राहुल सिंह ने बताया कि चाची करीब पांच साल से मानसिक रूप से बीमार थीं। पहले उनका पीजीआई लखनऊ से उपचार चल रहा था। विशेष लाभ न मिलने पर झांसी में उनका इलाज करवा रहे थे। चाची कैसे नदी में गिरीं इसको लेकर अभी चाचा भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। हादसे के बाद से वह बेसुध हैं।