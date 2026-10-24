फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Woman in car hits motorcycle; elderly person critically injured

Kanpur News: कार सवार महिला ने बाइक में मारी टक्कर, बुजुर्ग गंभीर

Sat, 24 Oct 2026 02:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Woman in car hits motorcycle; elderly person critically injured

विज्ञापन






कानपुर। जागेश्वर मंदिर मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े होकर बाइक ठीक कर रहे महेश निषाद को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। बनिया पुरवा, ख्योरा कटरी निवासी रोहित निषाद के अनुसार, उनके पिता महेश 21 अक्तूबर की सुबह 9:45 बजे बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे। जागेश्वर मोड़ के पास बाइक खराब होने पर वह बाइक रोकर चेक करने लगे। तभी आई तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कार एक महिला चला रही थी। रोहित ने बृहस्पतिवार को नवाबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। (संवाद)




विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed