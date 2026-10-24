Kanpur News: दक्षिण के 25 मोहल्लों में दो-तीन दिन में दूर होगी पानी की किल्लत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:12 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:12 AM IST
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कानपुर। दक्षिण के करीब 25 मोहल्लों में पानी की किल्लत दो से तीन दिन में दूर होने की उम्मीद है। ट्रैफिक डायवर्जन की अनुमति न मिलने के कारण जल निगम ने पांच नवंबर तक प्रस्तावित शटडाउन टाल दिया है। अभी रावतपुर से कंपनीबाग मार्ग पर पाइपलाइन में एक जगह लीकेज मिला है जिसे ठीक कर आपूर्ति बहाल की जाएगी। त्योहार बाद नई-पुरानी लाइन का इंटरकनेक्शन होगा।
जल निगम ने रावतपुर तिराहे से कंपनीबाग तक करीब 15 किलोमीटर लंबी, 1500 मिलीमीटर व्यास की नई एमएस फीडरमेन लाइन बिछाई है। कनेक्शन और गैप क्लोजिंग के लिए गुरुवार सुबह गंगा बैराज जलशोधन संयंत्र बंद किया गया था। इससे रावतपुर, ऊंचा पार्क (शास्त्रीनगर), काकादेव, पांडुनगर, फजलगंज, गीतानगर, रावतपुर, शास्त्रीनगर, सर्वोदय नगर, काकादेव, विजय नगर, पांडूनगर, फजलगंज, जूही, गोविंदनगर, बर्रा समेत 25 मोहल्लों में जलापूर्ति बंद है।
जलनिगम के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि फिलहाल शटडाउन टाल दिया गया है। लाइन में मिले लीकेज को दो से तीन दिन में ठीक कर पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएं। लोगों की समस्या को देखते हुए कुछ इलकों में सात टैंकर पानी भेजा गया है। टैंकर के लिए लोग हेल्पलाइन 9235553826 और 9235553827 पर संपर्क कर सकते हैं। उधर बैराज प्लांट से उत्तर में फूलबाग, पटकापुर, सिविल लाइंस, कमला टावर समेत 18 मोहल्लों में शुक्रवार सुबह से जलापूर्ति शुरू कर दी गई। (संवाद)
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जल निगम ने रावतपुर तिराहे से कंपनीबाग तक करीब 15 किलोमीटर लंबी, 1500 मिलीमीटर व्यास की नई एमएस फीडरमेन लाइन बिछाई है। कनेक्शन और गैप क्लोजिंग के लिए गुरुवार सुबह गंगा बैराज जलशोधन संयंत्र बंद किया गया था। इससे रावतपुर, ऊंचा पार्क (शास्त्रीनगर), काकादेव, पांडुनगर, फजलगंज, गीतानगर, रावतपुर, शास्त्रीनगर, सर्वोदय नगर, काकादेव, विजय नगर, पांडूनगर, फजलगंज, जूही, गोविंदनगर, बर्रा समेत 25 मोहल्लों में जलापूर्ति बंद है।
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जलनिगम के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि फिलहाल शटडाउन टाल दिया गया है। लाइन में मिले लीकेज को दो से तीन दिन में ठीक कर पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएं। लोगों की समस्या को देखते हुए कुछ इलकों में सात टैंकर पानी भेजा गया है। टैंकर के लिए लोग हेल्पलाइन 9235553826 और 9235553827 पर संपर्क कर सकते हैं। उधर बैराज प्लांट से उत्तर में फूलबाग, पटकापुर, सिविल लाइंस, कमला टावर समेत 18 मोहल्लों में शुक्रवार सुबह से जलापूर्ति शुरू कर दी गई। (संवाद)
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