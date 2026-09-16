Kanpur News: दस साल से नाली का इंतजार, अब लोगों ने खुद शुरू कराया काम
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:40 AM IST
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कानपुर। बर्रा-6 के वार्ड-67 स्थित सी ब्लॉक में बरगद वाले पार्क की गली के लोगों का आरोप है कि दस साल से नाली निर्माण के लिए शिकायतें करने के बावजूद नगर निगम और जनप्रतिनिधियों ने समस्या का समाधान नहीं कराया। बारिश में जलभराव से परेशान 14 लोगों ने दो-दो हजार रुपये चंदा जुटाकर सोमवार को खुद नाली निर्माण शुरू करा दिया। वहीं पार्षद देवेंद्र कुमार द्विवेदी का कहना है कि नाली का टेंडर पास है। ठेकेदार बुधवार से निर्माण शुरू कराया जाएगा।
लोगों के मुताबिक नाली नहीं होने से बारिश का पानी गली में भर जाता है। कई बार जलभराव से घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। समस्या से आजिज लोगों ने 28 हजार रुपये जुटाकर ईंट, सीमेंट और अन्य सामग्री खरीदी। सोमवार को फावड़ा लेकर पुरुषों के साथ महिलाएं भी निर्माण कार्य में जुट गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई लेकिन नाली की समस्या दूर नहीं हुई। इससे लोगों में नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी है। जरूरत पड़ी तो दोबारा चंदा जुटाकर काम पूरा कराया जाएगा।
पार्षद बोले-चार दिन पहले सफाई के लिए हुई थी खोदाई
पार्षद देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि चार दिन पहले सफाई के लिए खोदाई कराई गई थी। नाली का टेंडर पास है। बारिश के चलते काम रुका था, अब बुधवार से निर्माण शुरू होगा। कुछ लोग मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। चंदा देने वालों की रकम ठेकेदार से वापस कराई जाएगी।
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बातचीत
दो पार्षद के कार्यकाल निकल गए और तीसरे का चल रहा है। नाली नहीं बनी, इसलिए मजबूर होकर खुद निर्माण कराने का फैसला लिया। - प्रशांत अग्निहोत्री, बर्रा-6
नाली न होने से पानी की निकासी बंद थी। बारिश में पूरी गली तालाब बन जाती थी और घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। अब खुद नाली बना रहे हैं। - अभिषेक शर्मा, बर्रा-6
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लोगों के मुताबिक नाली नहीं होने से बारिश का पानी गली में भर जाता है। कई बार जलभराव से घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। समस्या से आजिज लोगों ने 28 हजार रुपये जुटाकर ईंट, सीमेंट और अन्य सामग्री खरीदी। सोमवार को फावड़ा लेकर पुरुषों के साथ महिलाएं भी निर्माण कार्य में जुट गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई लेकिन नाली की समस्या दूर नहीं हुई। इससे लोगों में नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी है। जरूरत पड़ी तो दोबारा चंदा जुटाकर काम पूरा कराया जाएगा।
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पार्षद बोले-चार दिन पहले सफाई के लिए हुई थी खोदाई
पार्षद देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि चार दिन पहले सफाई के लिए खोदाई कराई गई थी। नाली का टेंडर पास है। बारिश के चलते काम रुका था, अब बुधवार से निर्माण शुरू होगा। कुछ लोग मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। चंदा देने वालों की रकम ठेकेदार से वापस कराई जाएगी।
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दो पार्षद के कार्यकाल निकल गए और तीसरे का चल रहा है। नाली नहीं बनी, इसलिए मजबूर होकर खुद निर्माण कराने का फैसला लिया। - प्रशांत अग्निहोत्री, बर्रा-6
नाली न होने से पानी की निकासी बंद थी। बारिश में पूरी गली तालाब बन जाती थी और घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। अब खुद नाली बना रहे हैं। - अभिषेक शर्मा, बर्रा-6