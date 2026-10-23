हरदोई: एमएलसी स्नातक और शिक्षक चुनाव, सुबह 10 बजे तक स्नातक में 5.41% और शिक्षक वर्ग में 9.90% वोटिंग

हरदोई जिले में लखनऊ खंड के एमएलसी स्नातक और शिक्षक चुनाव के मतदान शुरू हो गया। सुबह 10 बजे तक दो घंटे में स्नातक में 5.41 प्रतिशत और शिक्षक में 9.90 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार किया। एडीएम दीपाली भार्गव ने बताया कि 20 मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे तक स्नातक एलएमसी के 47,695 में से 2,274 मतदाताओं ने मताधिकार किया है। इसमें 1,770 पुरुष और 504 महिला शामिल हैं। शिक्षक एमएलसी में 6,482 में से 642 मतदाताओं ने मताधिकार किया है, इसमें 525 पुरुष और 117 महिला मतदाता शामिल हैं।

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