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हरदोई: एमएलसी स्नातक और शिक्षक चुनाव, सुबह 10 बजे तक स्नातक में 5.41% और शिक्षक वर्ग में 9.90% वोटिंग

Fri, 23 Oct 2026 11:43 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 23 Oct 2026 11:43 AM IST
सार

Hardoi News: जिले में लखनऊ खंड के एमएलसी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे तक मिले शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, दो घंटों में स्नातक चुनाव में 5.41 प्रतिशत और शिक्षक चुनाव में 9.90 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

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Voting underway for Hardoi MLC Graduate and Teachers constituency elections amid tight security
हरदोई एमएलसी चुनाव में मतदान शुरू, हेल्पडेस्क पर जानकारी करते मतदाता - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हरदोई जिले में लखनऊ खंड के एमएलसी स्नातक और शिक्षक चुनाव के मतदान शुरू हो गया। सुबह 10 बजे तक दो घंटे में स्नातक में 5.41 प्रतिशत और शिक्षक में 9.90 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार किया। एडीएम दीपाली भार्गव ने बताया कि 20 मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे तक स्नातक एलएमसी के 47,695 में से 2,274 मतदाताओं ने मताधिकार किया है। इसमें 1,770 पुरुष और 504 महिला शामिल हैं। शिक्षक एमएलसी में 6,482 में से 642 मतदाताओं ने मताधिकार किया है, इसमें 525 पुरुष और 117 महिला मतदाता शामिल हैं।

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