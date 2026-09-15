Kanpur News: वाराणसी स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले घरेलू मुकाबले पर नजर
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:54 AM IST
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कानपुर। वाराणसी में बन रहे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मुकाबला कराने की राह में उद्घाटन का पेंच फंस गया है। स्टेडियम लगभग तैयार है और यूपीसीए की नजर इस साल के अंत या 2027 की शुरुआत में यहां अंतरराष्ट्रीय मैच कराने पर है। इसके लिए मौजूदा सत्र में स्टेडियम को घरेलू क्रिकेट मैच से परखना जरूरी है, लेकिन उद्घाटन से पहले मैच कराने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
यूपीसीए इन दिनों बीसीसीआई की घरेलू प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम तैयार कर रहा है। एसोसिएशन की योजना वाराणसी के नवनिर्मित स्टेडियम को घरेलू मैचों की मेजबानी देने की है। हालांकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण स्टेडियम के उद्घाटन को लेकर सरकार की ओर से बड़े समारोह की संभावना है। ऐसे में उद्घाटन से पहले यहां मैच कराने का निर्णय सरकार की सहमति के बिना लेना यूपीसीए के लिए आसान नहीं होगा।
नए मैदान को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए इस्तेमाल करने से पहले घरेलू क्रिकेट की मेजबानी के जरिये उसकी व्यवस्थाओं को परखा जाता है। घरेलू मैच के दौरान पिच, आउटफील्ड, जल निकासी, दर्शक क्षमता, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर बीसीसीआई को भेजी जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए मैदान की उपयुक्तता का आकलन किया जाता है।
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अब यूपीसीए के सामने उद्घाटन और घरेलू मैच के बीच तालमेल बैठाने की चुनौती है। एसोसिएशन जल्द ही सरकार के अधिकारियों से बातचीत कर इस पर फैसला लेने की तैयारी में है। निर्णय होने के बाद ही वाराणसी स्टेडियम में घरेलू क्रिकेट की मेजबानी का रास्ता साफ होगा। यूपीसीए के सूत्रों ने बताया कि मैदान तैयार है। प्रारंभ में घरेलू मैत्री मैच और फिर रणजी जैसे मुकाबले होंगे। यहां आगामी विश्व कप के मैच कराने की योजना है।
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यूपीसीए इन दिनों बीसीसीआई की घरेलू प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम तैयार कर रहा है। एसोसिएशन की योजना वाराणसी के नवनिर्मित स्टेडियम को घरेलू मैचों की मेजबानी देने की है। हालांकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण स्टेडियम के उद्घाटन को लेकर सरकार की ओर से बड़े समारोह की संभावना है। ऐसे में उद्घाटन से पहले यहां मैच कराने का निर्णय सरकार की सहमति के बिना लेना यूपीसीए के लिए आसान नहीं होगा।
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नए मैदान को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए इस्तेमाल करने से पहले घरेलू क्रिकेट की मेजबानी के जरिये उसकी व्यवस्थाओं को परखा जाता है। घरेलू मैच के दौरान पिच, आउटफील्ड, जल निकासी, दर्शक क्षमता, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर बीसीसीआई को भेजी जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए मैदान की उपयुक्तता का आकलन किया जाता है।
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अब यूपीसीए के सामने उद्घाटन और घरेलू मैच के बीच तालमेल बैठाने की चुनौती है। एसोसिएशन जल्द ही सरकार के अधिकारियों से बातचीत कर इस पर फैसला लेने की तैयारी में है। निर्णय होने के बाद ही वाराणसी स्टेडियम में घरेलू क्रिकेट की मेजबानी का रास्ता साफ होगा। यूपीसीए के सूत्रों ने बताया कि मैदान तैयार है। प्रारंभ में घरेलू मैत्री मैच और फिर रणजी जैसे मुकाबले होंगे। यहां आगामी विश्व कप के मैच कराने की योजना है।