उन्नाव: नहर में मिला युवक का शव, घर से साइकिलिंग के लिए निकला था, परिजन बोले- रातभर पुलिस ने नहीं उठाया फोन

उन्नाव जिले में घर से साइकिलिंग के लिए निकले युवक का गांव के बाहर नहर में शव पड़ा मिला। परिजन रात भर तलाश करते रहे। शुक्रवार सुबह उसका शव नहर में पड़ा मिला। परिजनों का आरोप है रात भर पुलिस को फोन मिलाया, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा। सदर कोतवाली के राजेपुर गांव निवासी सिद्धांत (23) पुत्र स्वर्गीय प्रवीण मिश्रा गदनखेड़ा बाईपास स्थित एक कार के शोरूम में गाड़ी बिक्री का काम करते थे।

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बड़े भाई सुशांत ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम 7:45 पर वह साइकिलिंग के लिए निकला था। फिर 8:15 पर फोन किया कि कुछ खाना तो नहीं बाजार से ले आऊं। 45 मिनट तक ना आने पर फोन मिलाया तो वह बंद जाने लगा। भाई का आरोप है कि लोकेशन जानने के लिए एसपी, सीओ और कोतवाल सभी का फोन मिलाया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तलाश शुरू की, लेकिन रात भर भाई का कुछ पता नहीं चला।