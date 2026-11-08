Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Two bank accounts opened to stash away funds

Kanpur News: रकम ठिकाने लगाने के लिए खोले गए दो बैंक खाते

Sun, 08 Nov 2026 02:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Two bank accounts opened to stash away funds
कानपुर। नौबस्ता में दो बैंक खातों में करोड़ों का संदिग्ध लेन-देन होने पर दरोगा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सब इंस्पेक्टर गौरव चौधरी नौबस्ता थाने की साइबर सेल में तैनात हैं। गौरव के मुताबिक पूर्व में हुए साइबर ठगी के एक मामले में पुलिस जांच में जुटी थी। इसी दौरान नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर एक्सिस बैंक दो खातों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि खातों का प्रयोग आम लोगों से कई गई साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए म्यूल खातों के रूप में किया जा रहा है। दोनों खातों में कुछ दिनों के भीतर करोड़ों का ट्रांजेक्शन दिखा। नौबस्ता थाने में खाता संख्या के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई। नौबस्ता इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि दरोगा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर जांच की जा रही है। (संवाद)
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed