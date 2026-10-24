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Kanpur News: एएसआई की सास से चेन लूट में दो गिरफ्तार

Sat, 24 Oct 2026 02:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:04 AM IST
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Two arrested for chain-snatching from ASI mother-in-law
कानपुर। चकेरी के परदेवनपुरवा में सोमवार को एएसआई की सास से चेन लूट के मामले में पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। इसमें एक का पूर्व में चकेरी थाने से हॉफ एनकाउंटर हो चुका है।
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हालांकि पुलिस गिरफ्तारी की बात से इन्कार कर रही है। अमेठी में पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर तैनात अंजलि मिश्रा की सास 62 वर्षीय आशा मिश्रा चकेरी थानाक्षेत्र के परदेवनपुरवा में पति हरिशंकर मिश्र के साथ रहती हैं। बीते सोमवार रात को उनके साथ वारदात हुई थी। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को चेन लूट में पुलिस ने चमनगंज के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया लेकिन उनकी पहचान नहीं खोली। पुलिस के अनुसार वारदात का जल्द खुलासा किया जाएगा। संवाद
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