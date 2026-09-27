Kanpur News: ग्रीनपार्क में फुटबॉल, बॉक्सिंग और बास्केटबॉल के होंगे ट्रायल

विज्ञापन

सब जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता तीन से 10 अक्तूबर तक जौनपुर में होगी। जिला स्तरीय ट्रायल 28 सितंबर की दोपहर 12 बजे और मंडल स्तरीय ट्रायल दोपहर तीन बजे से ग्रीनपार्क स्टेडियम में होंगे। सीनियर महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता छह से नौ अक्तूबर तक झांसी में प्रस्तावित है। इसके लिए जिला स्तरीय ट्रायल एक अक्तूबर को सुबह 10 बजे और मंडल स्तरीय ट्रायल तीन अक्तूबर को सुबह 10 बजे ग्रीनपार्क में होंगे।सब जूनियर बालिका बास्केटबाॅल प्रतियोगिता आठ से 11 अक्तूबर तक कानपुर देहात में होगी। जिला स्तरीय ट्रायल 29 सितंबर को दोपहर तीन बजे और मंडल स्तरीय ट्रायल 30 सितंबर की दोपहर तीन बजे ग्रीनपार्क में आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित तिथि और समय पर ट्रायल में प्रतिभाग कर सकते हैं।