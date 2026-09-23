Kanpur News: एनसीआर में ऑनलाइन हुआ यात्रा भत्ता दावा निस्तारण

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कानपुर। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने कर्मचारियों के यात्रा भत्ता (टीए) दावों के निस्तारण की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने मंगलवार को टोटल (टीए एंड ओटी ऑनलाइन क्लेम पोर्टल) का शुभारंभ किया। इससे एनसीआर के सभी मंडलों में कार्यरत 67 हजार से अधिक कर्मचारियों को पेपरलेस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। पोर्टल से कर्मचारी अपने मासिक जर्नल ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और एचआरएमएस में दर्ज मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी से सत्यापन कर दावे की स्थिति देख सकेंगे। निस्तारण से जुड़े अपडेट भी ऑनलाइन मिलेंगे। रेलवे स्थापना कोड के अध्याय-16 के अनुसार भत्तों की गणना पोर्टल पर स्वत: होगी, जिससे समय और मैनुअल त्रुटियां कम होंगी। पहले चरण में टीए दावे ऑनलाइन किए गए हैं, जबकि बाद में ओटी दावों को भी जोड़ा जाएगा। रेलवे के अनुसार 20 से 25 दिनों में पोर्टल पूरी तरह चालू हो जाएगा। (ब्यूरो)