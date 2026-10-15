Kanpur News: बुखार ठीक होने के बाद भी नहीं जा रहा गले का संक्रमण

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बुधवार को पीएचसी खुलते ही ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। जुकाम, बुखार वायरल के अलावा गले में संक्रमण के मरीजों की संख्या सबसे अधिक रही। सामान्य दिनों में गले की समस्या लेकर औसतन 10 से 15 मरीज पहुंच रहे थे लेकिन बदलते मौसम में अब यह संख्या बढ़कर 30 के पार हो गई है। चिकित्सकों का कहना है कि लापरवाही बरतने पर यह संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच सकता है। ओपीडी में इलाज कराने पहुंची बैना रसूलपुर के जानकी देवी ने बताया कि कई दिन से गले में दर्द की शिकायत है। चिकित्सकों ने मौसम में बदलाव के कारण संक्रमण बताया है।राजपुर के संतोष, राजेश कुमार, पल्लवी व शिवम ने भी गले में खराश की समस्या बताई। चिकित्सकों के मुताबिक सुबह-शाम ठंड और दिन में तेज धूप का मौसम लोगों को बीमार कर रहा है। तेज बुखार-खांसी गले में खराश दर्द से मुंह का स्वाद भी बिगाड़ रहा है। इलाज के दौरान बीच में दवा छोड़ने से मर्ज कई दिनों तक परेशान कर रहा है। इससे कमजोरी बढ़ने से मरीजों में चिड़चिड़ापन आ रहा है।चिकित्सक डॉ. आशीष मिश्रा ने कहा कि लोग दवा के साथ-साथ गर्म पानी का सेवन करें। ठंडे पानी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे जूस, लस्सी आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। ताजा भोजन करें और वायरल संक्रमण से बचने के लिए उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी। बिना चिकित्सकीय परामर्श के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन न करने की भी हिदायत दी गई है।.................यह बरतें सावधानी-धूप से आने के बाद ठंडा पानी न पिएं।- खराश होने पर गुनगुना पानी पिएं।- शीतल पेय पदार्थ, आइसक्रीम और ठंडी चीजों का सेवन कम करें।- आंवला, संतरा, नीबू और विटामिन सी वाली चीजें लें।-बाहर का खाना खाने से बचें।- दही व मट्ठे का सेवन अभी न करें।