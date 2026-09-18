Kanpur News: चार माह में तीन बार ऑपरेशन, हालत न सुधरने पर हंगामा
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:19 AM IST
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कानपुर। रतनलाल नगर स्थित एक अस्पताल में घायल व्यक्ति के पैर का चार माह में तीन बार ऑपरेशन किए गए। स्थिति नहीं सुधरने पर परिजन ने शिकायत की तो अस्पताल प्रबंधन ने पल्ला झाड़ लिया। इसे पर बृहस्पतिवार को परिजन ने हंगामा हुआ। पुलिस ने परिजनों को इलाज का खर्चा दिलाने का आश्वासन देकर शांत कराया।
विवेकानंद कच्ची बस्ती निवासी पुरोहित रज्जन शर्मा 11 जून को भवन निर्माण के दौरान गिरकर घायल हुए थे। उन्हें रतनलाल नगर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां दो ऑपरेशन किए गए। 25 जून को पैर में डाली गई प्लेट ऊपर दिखने लगी। डॉक्टर ने तीसरा ऑपरेशन करने को कहा। इस बार एक अन्य डाॅक्टर को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया।
आरोप है कि कंपाउंडर ड्रेसिंग करता रहा। पैर की हालत बिगड़ती गई और एक माह बाद डाॅक्टर ने एक और ऑपरेशन की बात कही। बृहस्पतिवार को शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर ने पल्ला झाड़ लिया जिससे परिजन बिफर गए। गोविंदनगर थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने कहीं और इलाज अपने खर्चे पर कराने को कहा है। इसके बाद परिजन शांत हो गए।
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विवेकानंद कच्ची बस्ती निवासी पुरोहित रज्जन शर्मा 11 जून को भवन निर्माण के दौरान गिरकर घायल हुए थे। उन्हें रतनलाल नगर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां दो ऑपरेशन किए गए। 25 जून को पैर में डाली गई प्लेट ऊपर दिखने लगी। डॉक्टर ने तीसरा ऑपरेशन करने को कहा। इस बार एक अन्य डाॅक्टर को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया।
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आरोप है कि कंपाउंडर ड्रेसिंग करता रहा। पैर की हालत बिगड़ती गई और एक माह बाद डाॅक्टर ने एक और ऑपरेशन की बात कही। बृहस्पतिवार को शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर ने पल्ला झाड़ लिया जिससे परिजन बिफर गए। गोविंदनगर थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने कहीं और इलाज अपने खर्चे पर कराने को कहा है। इसके बाद परिजन शांत हो गए।
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