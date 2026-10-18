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बांदा में सड़क हादसा: कार-स्कूटी की टक्कर के बाद खाई में गिरी कार, नौ घायल

Sun, 18 Oct 2026 05:54 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 18 Oct 2026 05:54 PM IST
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Road Accident in Banda: Car Plunges into a Ditch After Colliding with a Scooter; Nine Injured
घायल युवक - फोटो : अमर उजाला
बांदा-हमीरपुर मार्ग पर रविवार दोपहर भाथा गांव के पास ऑल्टो कार और स्कूटी की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में स्कूटी सवार दो लोगों समेत नौ लोग घायल हो गए। सभी को सीएचसी जसपुरा में भर्ती कराया गया।
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हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र के पाटनपुर निवासी रामसजीवन (67) और शिवपाल (52) स्कूटी से हमीरपुर की ओर जा रहे थे। भाथा गांव के पास सामने से आ रही कार से उनकी टक्कर हो गई। कार सवार विनय दिवाकर (51), कमलेश (32), अमन (22), रानी (25), निशा (25) और दो बच्चे घायल हो गए। सभी कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के रुदलपुर के निवासी हैं और चित्रकूट दर्शन के लिए जा रहे थे। सूचना पर पहुंची जसपुरा पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया। दुर्घटनाग्रस्त कार थाने ले जाई गई है। प्रभारी निरीक्षक राधाकृष्ण ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।
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