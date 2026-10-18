कानपुर: खेल-खेल में झूला बना फंदा, आठवीं की छात्रा की गर्दन में धोती कसने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

कानपुर में घर में तीन साल के छोटे भाई के साथ खेल रही आठवीं की छात्रा की हंसी अचानक खामोशी में बदल गई। धोती से बने झूले में झूलते समय उसकी गर्दन ऐसी फंसी कि सांसें थम गईं। मां निहारिका ने आवाज दी, लेकिन बेटी ने जवाब नहीं दिया। कमरे में पहुंचीं, तो आरुषि त्रिपाठी (14) धोती में फंसी बेहोश पड़ी थी। परिजन उसे आनन-फानन अस्पताल ले गए, लेकिन जान नहीं बच सकी।

विज्ञापन



शनिवार शाम नौबस्ता के राजीव विहार में हुई इस हृदयविदारक घटना ने परिवार की दुनिया उजाड़ दी। आरुषि यूपी किराना स्कूल में कक्षा आठ की छात्रा थी। वह अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। पिता जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जनरलगंज की कपड़े की दुकान में काम करते हैं। सीमित आमदनी के बावजूद वह अपनी जरूरतों में कटौती कर बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाने और उसके सपने पूरे करने में जुटे थे।