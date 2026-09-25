फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Three Ranji matches will be held at Green Park Stadium.

Kanpur News: ग्रीनपार्क स्टेडियम में होंगे रणजी के तीन मैच

Fri, 25 Sep 2026 02:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Three Ranji matches will be held at Green Park Stadium.
कानपुर। ग्रीनपार्क स्टेडियम के कायाकल्प से पहले यहां रणजी के तीन मैच होंगे। यूपीसीए ने इस सत्र के तीनों घरेलू रणजी मुकाबले ग्रीनपार्क में कराने का फैसला किया है। यहां की काली मिट्टी की पिचें मेजबान उत्तर प्रदेश की टीम के लिए अहम साबित हो सकती हैं।
विज्ञापन

पहले चरण में 18 से 21 अक्तूबर तक उत्तर प्रदेश का सामना गोवा से होगा, जबकि दो से पांच नवंबर तक वड़ोदरा के खिलाफ मुकाबला खेला जाएगा। दूसरे चरण में 24 से 27 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर की टीम उत्तर प्रदेश से भिड़ेगी। यूपीसीए को इस सत्र में सात रणजी मुकाबले खिलाने हैं, जिसमें तीन घरेलू मैचों की मेजबानी उसे करनी है। यूपीसीए मीडिया कमेटी के को-चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा कि ग्रीन पार्क का कायाकल्प शुरू होने में समय लग रहा है। इसलिए तीनों रणजी मुकाबले यहां कराने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2007 में एकमात्र रणजी खिताब जीतने वाली प्रदेश की टीम पिछले कुछ सत्रों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी है। टीम के नए कोच की तलाश शुरू हो गई है। 30 सितंबर को कानपुर में होने वाली यूपीसीए की वार्षिक आम सभा में नए कोच के नाम की घोषणा किए जाने की संभावना है। ग्रीनपार्क के कायाकल्प के लिए प्रदेश सरकार ने 350 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। डीपीआर, डिजाइन और टेंडर दस्तावेज तैयार करने के लिए आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed