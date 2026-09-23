Kanpur News: बिना वर्दी पहने देश के निर्माण में सहयोग देने वाले भी देशभक्त

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छात्राओं ने इंस्पेक्टर कक्ष और थाना परिसर का भ्रमण किया। हवालात, आगंतुक कक्ष, शासकीय फाइलें और एफआईआर रजिस्टर देखा। इस दौरान छात्राएं रिवॉल्वर देखकर आकर्षित हुईं। उन्होंने हथियारों और अन्य पुलिस उपकरणों के बारे में सवाल-जवाब किए। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने पुलिस की जिम्मेदारियों के साथ महिलाओं के कानूनी और सामाजिक अधिकारों के बारे में बताया। कहा कि जो वर्दी पहनता है सिर्फ वो ही देशभक्त नहीं, बल्कि देश के निर्माण में जो योगदान दे वो सब भी देशभक्त हैं। उन्होंने कहा मोबाइल का उपयोग सिर्फ फायदे के लिए करें। इसका अतिरेक न करें। अपने बैंक डिटेल किसी को न दें। सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी बरतें। असफलता से घबराएं नहीं। उससे सीख लें। श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़ें।संवाद सत्र में एक छात्रा ने पूछा कि वकील और पुलिस के बीच मतभेद क्यों रहते हैं? इस पर एसीपी कर्नलगंज अंजना दहिया ने कहा दोनों संस्थाओं के कार्यक्षेत्र और भूमिका अलग-अलग है। यह न्याय प्रक्रिया को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एसीपी ने छात्राओं से उनके आने-जाने के रास्तों में होने वाली परेशानियों के बारे में पूछा। कहा कभी घबराएं नहीं, घरवालों से कुछ भी न छुपाएं। महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की गिरफ्तारी से जुड़े अलग-अलग कानूनी नियमों की जानकारी भी साझा। थाना प्रभारी विनीत कुमार ने छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर और महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली समझाई। साइबर हेल्प डेस्क की महिला एसआई ने छात्राओं को डिजिटल सुरक्षा के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। कहा कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी या अपराध होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत करें। ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को हमेशा ''''प्राइवेट'''' रखें। अज्ञात लोगों से सावधान रहें। अनजाने लिंक पर क्लिक न करें। अगर कोई महंगा प्रोडक्ट बहुत सस्ते दाम पर दिख रहा हो तो ऐसे लुभावने लिंक से दूर रहें। शिक्षिका प्रियंका अहिरवार, दीप्ति वर्मा और शैलजा सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।