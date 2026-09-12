कानपुर: महाभारतकालीन अवलेश्वर मंदिर में चोरी, कटर से 25 पीतल के घंटे काटकर ले गए चोर

कटर से काटकर ले गए घंटे

चोरों ने मंदिर के गर्भगृह में टंगे पीतल के घंटों को जंजीरों समेत काट दिया और उन्हें लेकर फरार हो गए। सुबह मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने फर्श पर कटी हुई जंजीरें देखीं तो इसकी सूचना मंदिर के केयरटेकर रमेश को दी। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए और चोरी के संबंध में जानकारी ली। आसपास के क्षेत्र में भी चोरों की तलाश की जा रही है।