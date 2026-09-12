कानपुर: महाभारतकालीन अवलेश्वर मंदिर में चोरी, कटर से 25 पीतल के घंटे काटकर ले गए चोर
Kanpur News: महाभारतकालीन और ऐतिहासिक श्री अवलेश्वर मंदिर में चोरों ने धावा बोलकर गर्भगृह में टंगे करीब 25 पीतल के घंटे चोरी कर लिए। शुक्रवार की आधी रात हुई चोरी में चोर घंटों को कटर से काटकर ले गए। चोरी किए गए घंटों का कुल वजन करीब 50 किलोग्राम बताया जा रहा है।
विस्तार
शनिवार सुबह आसपास के ग्रामीण और नियमित श्रद्धालु मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। गर्भगृह में जहां घंटे टंगे थे, वहां केवल उनकी कटी हुई जंजीरें फर्श पर पड़ी मिलीं। इससे मंदिर में चोरी होने की बात सामने आई।
कटर से काटकर ले गए घंटे
चोरों ने मंदिर के गर्भगृह में टंगे पीतल के घंटों को जंजीरों समेत काट दिया और उन्हें लेकर फरार हो गए। सुबह मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने फर्श पर कटी हुई जंजीरें देखीं तो इसकी सूचना मंदिर के केयरटेकर रमेश को दी। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए और चोरी के संबंध में जानकारी ली। आसपास के क्षेत्र में भी चोरों की तलाश की जा रही है।
प्राचीन मंदिर में चोरी से ग्रामीणों में रोष
करचुलीपुर गांव में स्थित श्री अवलेश्वर मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का मंदिर माना जाता है। मंदिर पुरातत्व संरक्षण के दायरे में भी है। ऐसे प्राचीन मंदिर में चोरी की घटना सामने आने से ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में रोष है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य संभावित सुरागों के आधार पर चोरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।