Kanpur News: एक्सप्रेस रोड पर दुकान में चोरी

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कानपुर। कलक्टरगंज थाना क्षेत्र के एक्सप्रेस रोड स्थित दुकान में घुसकर चोर गुल्लक में रखे 35 हजार रुपये और करीब एक लाख रुपये कीमत का बादाम, जावित्री व काली मिर्च चोरी कर ले गए। व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किदवईनगर निवासी मोहित मिश्रा की एक्सप्रेस रोड पर 159 डी नंबर पर दुकान है। 16 सितंबर को वह दुकान पहुंचे तो काउंटर की गुल्लक खुली पड़ी थी। कलक्टरगंज थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह के अनुसार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। (संवाद)