Kanpur News: दुर्घटना में घायल युवक ने भी दम तोड़ा

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कानपुर। पनकी थाना क्षेत्र के सरायमीता के पास रविवार शाम तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकराने के हादसे में घायल नौबस्ता के आनंद विहार निवासी आशीष सोनकर (18) ने भी देर रात हैलट में दम तोड़ दिया। हादसे में बाइक चला रहे उसके दोस्त आदित्य राठौर की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोनों सोलर पैनल लगाने का काम करते थे और काम खत्म कर घर लौट रहे थे। आशीष के पिता कृष्ण कुमार मजदूरी करते हैं। परिवार में मां सुनीता, छोटा भाई मनीष और तीन बहनें हैं।एसीपी पनकी अमित चौरसिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बाइक की रफ्तार अधिक होने की बात सामने आई है। (संवाद)