Kanpur News: जिम में टीम को एक्सपायर मिले राइस केक के पांच पैकेट

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रनियां क्षेत्र के रायपुर में संचालित भदौरिया जिम सेंटर की मिल रही शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी कपिल सिंह ने एक तीन सदस्यीय टीम का गठन किया। टीम में शामिल एसडीएम सदर राजकुमार पांडेय, असिस्टेंट कमिश्नर फूड रामअवतार सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी नीलम सिद्दीकी व एफएसओ महेंद्र नाथ यादव, दिनेश चंद, सुबोध कुमार भदौरिया बुधवार दोपहर जिम सेंटर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू की। टीम को जांच में फूड सप्लीमेंट रखा मिला।इस पर इसके तीन नमूने संकलित किए जो जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। वहीं, टीम को पांच पैकेट एक्सपायर राइस केक के मिले जिसके लिए एफएसएस रूल्स और रेगुलेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम राज कुमार पांडेय ने बताया कि शिकायत पर तीन सदस्यीय टीम ने जिम की जांच की गई। मौके पर संचालक नहीं मिला, मौजूद लोग रजिस्ट्रेशन के कागज नहीं दिखा सके। खाद्य सुरक्षा टीम ने तीन प्रोटीन पाउडर के सैंपल लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।