Kanpur News: कम राशन दिए जाने की शिकायत पर पूर्ति निरीक्षक ने की जांच

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जगदीशपुर गांव निवासी बीरेंद्र प्रताप सिंह ने कोटेदार पर कम राशन दिए जाने का आरोप लगाया। बताया कि वह 19 अक्तूबर को राशन लेने गए थे जब पूरा राशन देने को कहा तो भगा दिया और मारपीट पर आमादा होकर धमकी दी। राशन लेने के बाद मोबाइल पर मैसेज 20 किग्रा का आता है और दिया 17 किग्रा जाता है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। बुधवार को भोगनीपुर तहसील के पूर्ति निरीक्षक विकास कनौजिया ने पहुंच कर जांच की।गांव के समरथ, कमलेश, इंद्रजीत सिंह, अनिकेत, महेश, रामआसरे, प्रदुम्न, अंजू, बब्लू, रामाधार संखवार, रामबाबू संखवार, महेश, जितेंद्र, गोविंद सिंह सहित ग्रामीणों ने बताया कि बयान दर्ज कर चले गए हैं। पूर्ति निरीक्षक विकास कनौजिया ने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की जांच करने जगदीशपुर गए थे। जिसकी रिपोर्ट प्रेषित की गई है।