Kanpur News: दगा दे गया सर्वर, खाद नहीं मिलने से मायूस लौटे किसान

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मलासा की साधन सहकारी समिति में ही गिरदौं समिति का भी संचालन किया जाता है। दोनों समितियां के सचिव मनोज कुमार अवस्थी है। मंगलवार की शाम गिरदौं समिति में डीएपी खाद आने की सूचना पर बुधवार की सुबह से ही किसानों की भीड़ जुट गई। इस पर फिर से टोकन प्रक्रिया को चालू किया गया। मलासा के रवींद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को टोकन दिया गया था। आज फिर से टोकन जारी किए जा रहे हैं। पहले वाले टोकन को निरस्त कर दिया।धौकलपुर के रामनाथ ने मंगलवार को आए तो कोई नहीं मिला। सुबह से लाइन में खड़े हैं। सर्वर न आने की वजह से खाद नहीं मिली। लाही बोने के लिए खाद के लिए परेशान हैं। नारायणपुर के प्रदीप, अर्जुन, अरविंद कुमार, मदन सिंह, विनोद कुमार, जगदीशपुर के सुशील कुमार, सोहन सिंह और सूरज सिंह ने बताया कि शाम तक सर्वर का इंतजार करने के बाद मजबूरी में वापस लौट कर आना पड़ा। किसानों को सर्वर के कारण परेशान होना पड़ता। पहले गिरदौं समिति का भवन मोहम्मदपुर में था। वहां भवन जर्जर होने के कारण कैलई में कर दिया गया जो दूर भी पड़ता है।सचिव मनोज अवस्थी ने बताया कि पहले के टोकन से खाद देने पर किसान ही विवाद करने लगते हैं। मंगलवार को डीएपी आई बुधवार को सर्वर ही नहीं चला। सिर्फ 40 बोरी डीएपी खाद का वितरण किया जा सका। बृहस्पतिवार को खाद का वितरण किया जाएगा।