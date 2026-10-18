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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   The railway crossing on the Anupur-Baripal road will remain closed for 10 days.

Kanpur News: 10 दिन बंद रहेगा आनूपुर-बरीपाल मार्ग का रेल फाटक

Sun, 18 Oct 2026 02:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:16 AM IST
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The railway crossing on the Anupur-Baripal road will remain closed for 10 days.
कानपुर। आनूपुर से बरीपाल जाने वाले मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग संख्या-48 को 20 से 30 अक्तूबर तक बंद रखा जाएगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर (पीवे) घाटमपुर उपेंद्र कुमार ने बताया कि हमीरपुर रोड-यमुना साउथ बैंक रेलखंड पर स्थित एक क्राॅसिंग पर 20 अक्तूबर की सुबह आठ बजे से 10 दिन तक मरम्मत काम कराया जाएगा। इस दौरान आनूपुर-बरीपाल आने-जाने वाले वाहन चालक रेलवे क्रॉसिंग संख्या-46 और 50 से होकर गुजरेंगे। रेलवे ने लोगों से असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। (संवाद)
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