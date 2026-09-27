फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   The Prime Minister will connect with the city today during 'Mann Ki Baat'.

Kanpur News: मन की बात में आज शहर से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री

Sun, 27 Sep 2026 02:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
The Prime Minister will connect with the city today during 'Mann Ki Baat'.
कानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के तहत कानपुर नगर से जुड़ेंगे। उन्हें सुनने के लिए मसवानपुर के एक गेस्ट हाउस में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगवाई गई है। कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी 17 जिलों के 22,569 बूथों पर संबोधन सुनने की व्यवस्था की गई है।
विज्ञापन

भाजपा के क्षेत्रीय मुख्यालय में हुई बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू ने कहा कि क्षेत्रीय पदाधिकारी आवंटित जिलों में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ मन की बात सुनेंगे। विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ला ने जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित और विधायक सुरेंद्र मैथानी के साथ मसवानपुर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी ने बताया कि बूथ स्तर तक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बैठक में क्षेत्रीय महामंत्री आदित्य त्रिवेदी, आनंद सिंह, राजेश पटेल, पवन प्रताप सिंह, वीरेंद्र तिवारी आदि पदाधिकारी शामिल रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed