Kanpur News: छोटे गड्ढों के मुंह बंद पर बड़ों के खुले

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चकेरी में मंगला विहार से छप्पन भोग होते हुए सुजातगंज तक जाने वाली सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं। तीन दिन पहले नगर निगम ने कुछ गड्ढों में पैचवर्क कराया था। अब पैचवर्क की बजरी उखड़कर सड़क पर बिखरी पड़ी है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने कुछ स्थानों पर गड्ढे भरकर खानापूरी कर दी है। पूरी सड़क की मरम्मत के बजाय चुनिंदा गड्ढों पर पैचवर्क कर अभियान की औपचारिकता की जा रही है। सड़क पर फैली बजरी दोपहिया वाहनों के परेशानी का कारण बनी हुई है।राहगीरों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों के गुजरने पर पहियों के नीचे आई बजरी उछलती है जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। सड़क के कई हिस्सों में पैचवर्क के बावजूद पुराने गड्ढे साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगह डाली गई सामग्री भी उखड़ने लगी है और बजरी सड़क पर फैल गई है।दो साल पहले राजनाथ के आने पर चमकाई गई थी सड़कश्यामनगर स्थित हरिहर धाम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के दिवंगत गुरु का आवास है। करीब दो साल पहले रक्षामंत्री के यहां आने से पहले इस सड़क को विशेष रूप से दुरुस्त कराया गया था। उस समय सड़क की सूरत बदल गई थी लेकिन इसके बाद अनदेखी के चलते सड़क फिर बदहाल हो गई।लोगों की पीड़ासड़क करें गड्ढामुक्त सड़क पर गड्ढों के कारण आए दिन हादसे होते हैं। कुछ गड्ढे भर दिए गए लेकिन कई वैसे ही छोड़ दिए गए। पैचवर्क करना ही था तो सड़क को पूरी तरह गड्ढामुक्त कर देते।गौरव सेतिया, श्यामनगरकमर दर्द होने लगतीसड़क पर पुराने पैचवर्क तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन हाल में हुए नए पैचवर्क का असर नजर नहीं आ रहा। गड्ढों के कारण सड़क से गुजरना पर कमर दर्द होने लगती है।आंचल दिवाकर, श्यामनगरसिंहपुर वाली सड़क का पैचवर्क भी उखड़ासिंहपुर चौराहे पर बीते दिनों पैचवर्क किया गया था। यह पैचवर्क दो दिन की बारिश भी नहीं झेल पाया और उखड़ गया। इससे सड़क पर गड्ढे-ही-गड्ढे नजर आने लगे हैं। इस मार्ग से रोज हजारों लोग बिठूर से आवागमन करते हैं।