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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   The highest number of dengue patients 21 was recorded in a single day.

Kanpur News: एक दिन में सबसे ज्यादा 21 डेंगू रोगी मिले

Mon, 02 Nov 2026 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:14 AM IST
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The highest number of dengue patients 21 was recorded in a single day.
कानपुर। डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को 21 डेंगू के रोगी मिले। इस सीजन में अभी तक एक दिन में इतने रोगी नहीं मिले हैं।
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शहर में अब डेंगू रोगियों की संख्या 327 हो गई है। बाबूपुरवा, चौबेपुर, कल्याणपुर, गोविंदनगर, सिविल लाइंस, स्वरूपनगर जैसे इलाकों में ये रोगी मिले हैं। सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने घरों के आस-पास पानी जमा न होने दें। संवाद
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