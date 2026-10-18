Kanpur News: बिरियाहार में स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगा किया बुखार पीड़ितों का उपचार

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चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पुनीत पांडेय ने बताया कि बिरियाहार गांव में डॉ. यश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीम ने मरीजों की जांच एवं उपचार के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर में आए लोगों में जांच दौरान 43 मरीज बुखार से पीड़ित मिले। जिनकी स्लाइड बनवाई गई जांच में डेंगू या मलेरिया के कोई मरीज नहीं मिला। सभी मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराई गई। साथ शिविर में फार्मासिस्ट बीरेंद्र सिंह, देवेश्वर दयाल, स्टाफ नर्स विष्णु शर्मा, लैब टेक्नीशियन कुलदीप सचान, वार्ड बॉय गणेश, आशा संगिनी सरोज तथा आशा कार्यकर्ता गीता देवी आदि ने ग्रामीणों को संक्रामक बीमारियों से बचाव और सफाई के प्रति जागरूक भी किया। डॉ. पुनीत पांडेय ने ग्राम प्रधान राजीव सिंह और एडीओ पंचायत से वार्ता कर गांव में पुनः लार्वीसाइडल दवा का छिड़काव कराने को कहा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि बुखार आने पर लापरवाही न बरतें और तत्काल निकटतम सरकारी अस्पताल में जांच कराएं। साथ ही घरों के आसपास सफाई रखने और जलभराव न होने देने का आग्रह किया।...................सांसद के पत्र पर हुई कार्रवाईअकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले को डेरापुर ब्लॉक के सरगांव खुर्द के लोगों ने फोन पर बुखार के प्रकोप की जानकारी दी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बड़ी संख्या में लोग बुखार से पीड़ित हैं। कुछ मरीज अकबरपुर में इलाज करा रहे हैं, जबकि कुछ की जांच रिपोर्ट में डेंगू के लक्षण सामने आए हैं। सांसद के निर्देश पर उनके निजी सचिव चंद्रजीत सिंह ने सीएमओ कानपुर देहात डॉ. जय गोविंद से संपर्क कर गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों की निशुल्क जांच और उपचार कराने का आग्रह किया। सांसद के पत्र को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में जांच एवं उपचार की कार्रवाई तेज कर दी है।