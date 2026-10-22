फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   The fair will continue till Karva Chauth, handling the traffic jam is a challenge.

Kanpur News: करवाचौथ तक चलेगा मेला, जाम से निपटना चुनौती

Thu, 22 Oct 2026 01:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 22 Oct 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
The fair will continue till Karva Chauth, handling the traffic jam is a challenge.
कानपुर देहात। जनपद में आयोजित होने वाले पारंपरिक दशहरा मेला इस बार सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिहाज से पुलिस-प्रशासन के लिए चुनौती साबित होगा। दो दिवसीय यह डायवर्जन पर्वों के दौरान काफी हद तक कारगर साबित हुआ लेकिन अब स्थिति यह है कि दशहरा मेला आगामी करवाचौथ तक निरंतर जारी रहना है।
विज्ञापन

त्योहारी सीजन के मद्देनजर यातायात पुलिस की तरफ से दुर्गा नवमी, मूर्ति विसर्जन और विजयादशमी (दशहरा) को सकुशल और निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए नगर क्षेत्र में गत 19 व 20 अक्तूबर को भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी और रूट डायवर्जन लागू किया गया था। मेले में उमड़ रही भीड़ और नगर के मुख्य मार्गों पर बढ़ता दबाव पुलिस और प्रशासन के सामने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना एक गंभीर चुनौती बन रहा है।
विज्ञापन

स्थानीय बाजारों और मेला परिसर के आसपास उमड़ने वाली भीड़ के बीच से बेधड़क गुजर रहे व्यावसायिक वाहन स्थिति को और अधिक विकट बना रहे हैं। अकबरपुर में मेले से होकर गुजरने वाली भीड़ के बीच से ट्रैक्टर और अन्य बड़े वाहनों का आवागमन आम बात हो गई है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। पैदल चलने वाले लोगों खासकर महिलाओं और बच्चों को इन भारी वाहनों के बीच से निकलने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

................
दिन में ठीक, रात में बढ़ जाती समस्या
नगर में चल रहे दशहरा मेले में दिन में तो भीड़ नहीं होती है लेकिन शाम होते ही लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। जबकि रात करीब 10 से 11 बजे के बीच वापसी करने वाले लोग हाईवे से पैदल ही निकलते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार से निकलने वाले वाहनों की चपेट में आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। पुलिस प्रशासन ने मेले में वाहनों के प्रवेश पर तो रोक लगा रखी है लेकिन हाईवे पर व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है।

....................
बयान.....
दुर्गा नवमी, मूर्ति विसर्जन और दशहरा को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। मेले में किसी भी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इसके लिए बैरिकेडिंग कर यातायात पुलिस को तैनात किया गया है। हाईवे से होकर निकलने वाले वाहनों के लिए समीक्षा कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। - विनय कुमार सिंह, सीओ, यातायात
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed