Kanpur News: तालाब में उतराता मिला शौच के लिए गए बुजुर्ग का शव

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अशोक नगर निवासी प्रभुदयाल (85) खेती करते थे। बेटे अशोक कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 9 बजे के करीब पिता शौच के लिए घर से कुछ दूरी पर मौजूद तालाब की ओर गए थे। काफी देर तक वह नहीं लौटे तो परिवार वालों ने उनकी खोजबीन की। रात करीब 11 बजे लोगों ने तालाब में वृद्ध का शव उतराता हुआ देखा। जानकारी होने पर इकट्ठा हुए लोगों ने शव बाहर निकला। इधर, पिता की मौत पर बेटे अशोक, विमलेश, सुरजीत, अनिल, बेटी अमरावती रोते बिलखते रहे। शुक्रवार परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। प्रभारी निरीक्षक संजेश कुमार ने बताया कि घटना को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। परिजन हादसा मान शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।

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राजपुर। कस्बे के अशोक नगर में शौच को गए एक बुजुर्ग का शव बृहस्पतिवार रात 11 बजे तालाब में उतराता मिला। परिजनों ने पैर फिसलने से तालाब में गिरने से डूबकर मौत होने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दिए बगैर अंतिम संस्कार कर दिया।