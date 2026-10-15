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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   The BJP will launch a campaign to enroll voters at every booth on October 17.

Kanpur News: 17 अक्तूबर को हर बूथ पर मतदाता जोड़ने का अभियान चलाएगी भाजपा

Thu, 15 Oct 2026 01:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:51 AM IST
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The BJP will launch a campaign to enroll voters at every booth on October 17.
कानपुर। मतदाता सूची में नए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए भाजपा कानपुर दक्षिण 17 अक्तूबर को प्रत्येक बूथ पर विशेष अभियान चलाएगी। बुधवार को जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभियान की तैयारियों पर चर्चा की गई।
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भाजपा दक्षिण जिला कार्यालय में हुई बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपने-अपने बूथ पर मौजूद रहकर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से समन्वय करने के निर्देश दिए गए। जिला महामंत्री गणेश शुक्ला, पवन दीक्षित, प्रवीण मिश्रा, एलबी सिंह, वंदना गुप्ता, बिंदु अग्रवाल, सुषमा चौहान, जितेंद्र सचान, राजन चौहान आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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