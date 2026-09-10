Kanpur News: किरायेदार पर चोरी का आरोप, शिकायत

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कानपुर। नौबस्ता के राजीव विहार ई-ब्लाॅक निवासी मो. वारिस मीट व्यापारी हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उनकी पत्नी फैजीन बानो मायके फतेहपुर शादी में गई थी। वह अपने काम पर थे। घर पर पिता मुमताज अली अपने कमरे थे। इस बीच उनके कमरे में घुसकर चोरों ने अलमारी का लाॅकर तोड़ डेढ़ लाख की नकदी पार कर दी। शाम को पिता ने उनके कमरे का दरवाजा खुला देखा तब घटना की जानकारी हुई। नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि कारोबारी ने किरायेदार पर शक जताया है। (संवाद)