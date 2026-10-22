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Kanpur News: बुखार और पेट दर्द के बाद किशोरी की बिगड़ी हालत, मौत

Thu, 22 Oct 2026 01:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 22 Oct 2026 01:03 AM IST
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Teenager's condition worsens after fever and stomach ache, dies
मूसानगर। थाना क्षेत्र के मुसरिया में अपनी बहन के घर आई किशोरी की बुखार व पेट दर्द की समस्या के बाद तबीयत बिगड़ गई। परिजन ने एक झोलाछाप से इलाज कराया। इलाज के कुछ देर बाद किशोरी की हालत बिगड़ी और मौत हो गई। परिवार के लोगों ने झोलाछाप पर गलत इलाज का आरोप लगाया है।
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कानपुर नगर के सजेती थाना क्षेत्र के निमधा गांव निवासी मुखलाल की बेटी शोभा (13) मां सुक्खी के साथ मूसानगर थाना क्षेत्र के मुसरिया गांव में अपने जीजा ताहर सिंह और बहन पिंकी के घर दो दिन पहले आई थी। ताहर सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर शोभा के पेट में दर्द होने लगा और उसे तेज बुखार आ गया। इस पर उसका घर पर ही एक झोलाछाप से इलाज कराया।
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बुधवार शाम करीब चार बजे शोभा की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर ने आकर उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। आरोप है कि इसके आधा घंटे बाद उसकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष अमिता वर्मा ने बताया कि परिवार के लोगों ने गलत इलाज का आरोप लगा सूचना दी थी। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। तहरीर मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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