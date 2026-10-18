Kanpur News: मां की डांट से नाराज किशोर भागा, ट्रेन में मिला

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कानपुर। होमवर्क न करने पर मां की डांट से नाराज वाराणसी का किशोर घर से भाग निकला। वहां स्टेशन पर शिवगंगा एक्सप्रेस में सवार हो गया। सूचना पर रेलवे पुलिस ने उसे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन से उतारा। पूछताछ के बाद शनिवार दोपहर में पहुंचे परिजनों को किशोर सौंप दिया गया। आरपीएफ थाना प्रभारी एनएन पाटीदार ने बताया कि किशोर वाराणसी के मंडुवाडीह थाना क्षेत्र निवासी रामलाल को बेटा है। संवाद