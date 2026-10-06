Kanpur News: बेकरी संचालक के घर चोरी का मास्टर माइंड निकला पड़ोसी किशोर

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धनकुट्टी निवासी विकास व मनीषा गुप्ता की घर के बगल में ही बेकरी है। दो अक्तूबर की रात जब दोनों पति पत्नी दुकान बंद कर घर पहुंचे तो देखा कि कमरे और अलमारी के ताले टूटे पड़े हैं। अलमारी से 50 हजार रुपये और आठ लाख के गहने गायब थे। एडीसीपी ने बताया कि तमाम फुटेज देखने पर छह लोग संदिग्ध मिले, जिसमें विकास गुप्ता के घर के पास रहने वाला किशोर भी शामिल था। सोमवार दोपहर कुली बाजार निवासी फैसल, मुर्सलीन नौशाद उर्फ बादशाह और अबू बकर उर्फ सुहैल के साथ किशोर को कोपरगंज रोड से पकड़ लिया गया। इनके पास से चोरी का करीब 90 फीसदी माल बरामद किया गया। 50 हजार नकद में से करीब 15 हजार रुपये मिले हैं। पकड़े गए चोरों ने बताया कि बाकी रुपये उन्होंने होटलों में खाने, बीयर-शराब और महंगे कपड़े व जूते खरीदने में खर्च किए हैं।