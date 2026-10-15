कानपुर: शिक्षक को चलते ऑटो में लूटकर हाईवे किनारे फेंका, यूपीआई से ट्रांसफर कराए 43.5 हजार रुपये

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कानपुर देहात, अकबरपुर के गोपाल विहार 18 बीघा सोसाइटी निवासी हरविंद कुमार ने पुलिस को बताया कि वह गोंडा में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। बीती नौ अक्तूबर को पितृ विसर्जन के लिए अवकाश लेकर घर लौट रहे थे। रात करीब 9:40 बजे नौबस्ता चौराहे से भौंती बाईपास जाने के लिए ई-ऑटो में बैठे। ऑटो में पहले से 3-4 लोग सवार थे। ऑटो जैसे ही रैंप से चढ़कर एलिवेटेड ट्रैक पर पहुंचा तो ड्राइवर के साथ बैठा युवक पीछे आकर बैठ गया।इसके बाद दोनों छोर से बदमाश अचानक पीटने लगे। आंख और कान में गंभीर चोट आई। जेब में पड़ी नकदी और मोबाइल लूटने के बाद यूपीआई पिन पूछकर 43,600 रुपये ट्रांसफर कर लिए। वारदात के बाद चलते ऑटो से भौंती बाईपास के पास फेंककर भाग निकले। हनुमंत विहार एसओ राजीव सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर ली गई है। बदमाश सीसी कैमरे में कैद हुए हैं। जल्द ही खुलासा किया जाएगा।